Esiteks, elanikkonna polariseeritus on suurenenud ning sellega seostub valimisaktiivsuse ja ka riigi sisepingete kasv. Üha vähem näikse olevat võimet teist osapoolt mõista.

Poliitikapsühholoogid ja poliitikaneurobioloogid (on ka selline eriala) väidavad, et mida tugevamalt inimene end mõne erakonnaga samastab, seda vähem kriitiliselt suhtub ta erakonna ja selle juhtide seisukohtadesse ja seda rohkem on ta valmis minema ka tänavale enese arvates õiget seisukohta kaitsma. Sotsiaalmeedia mõju suurendab seda aktiivsust veelgi. Üha rohkematel tekib kuuluvustunne mingi rühma piires – erakond, mingil tunnusel põhinev netiseltskond jne. See areng annab poliittehnoloogidele lisavõimalusi manipuleerida inimeste vaadete ja tegevustega nende koosluste raames.