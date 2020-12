Kui vaadata, kui tähtsaks on mõni poliitik selle rahvaküsitluse teema ajanud, siis tahaks Lennart Meri kombel oiata: „Tule taevas appi!” Pean nõustuma Siim Kallase arvamusega, et „siduda võitlus homoseksualismiga eesti rahva kestmisega – see on ikka fantaasia!”. Kuigi kaldun arvama, et see fantaasia ei ole sugugi luulude kilda kuuluv, pigem on see teadlik tegevus. Rahvahääletus on muudetud loosungiks ja seda võib siduda ükskõik millega. Ebaloogiline võib see kõik tunduda terve mõistuse seisukohalt, kuid mitte poliitilise käitumise vaatenurgast.