KOLUMN | Janek Mäggi: ema, miks sa mind tegid? See ei olnud sotsiaalselt vastutustundlik!

Emadepäev ei sobi kaasaegse ideoloogiaga. Sellenimelise päeva tähtsustamine ja tähistamine on ajast ja arust. Kõik ei ole emad, kõik ei taha emaks saada ning osadele ühiskonna liikmetele ei ole see võimalik oma vale soo tõttu – nad on mehed. Miks me piiname inimesi, häirime neid, kes seetõttu kannatavad?