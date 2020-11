Eriti hirmsad on mehed, kellel on võim. Olgu majanduslik või poliitiline. «Võim kaldub korrumpeerima ja piiramatu võim korrumpeerib täielikult. Peaaegu viimane kui üks suurmees on halb inimene,» märkis inglise ajaloolane lord John Dalberg-Acton (1834–1902), tema mõte kuulub maailma kõige kuulsamate tsitaatide nimistus 6. kohale.