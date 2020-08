Ega meil, eestlastel, palju ühiseid rituaale pole. Laulupidu. Jaanipäev. Jõululaupäevane kirikuskäik. Ja peale filmi „Seenelkäik" esilinastust kinnistus ka seenelkäik meie keskkonnateadliku meelelahustuse ja ajaviite kohustuslikus osaks ning igaüks, kes seenel käia ei armasta, pole õige eestlane, õige mets(a)eestlane.

Palju seeneliike me ei tea, nagu Ploompuu lõikab, kiidame paari lollikindlat - pilvikuid ja puravikke - käime ja vaatame, kas midagi saame ja ega alati ei saa. Siiski ummistab sotsiaalmeedia seenekorvipilte igal aastal kindlal ajal nagu koolilõpupildid juunis, vähemalt kuni selle aastani. See on tore ja kole korraga.