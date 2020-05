KOLUMN | Kaire Uusen: pidev peks ja hirm ei kasvata lapsest „õiget inimest”

Täna on lastekaitsepäev. Seda on vaja, sest paljud laste- ja naisepeksjad ei leia kunagi endal süüd, ikka on süüdi sõnakuulmatu laps või patune naine