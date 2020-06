KOLUMN | Liisa Pakosta: kas nalja võib veel üldse teha? Neli lugu nalja tegemisest peaaegu elust enesest

Eesti Ekspress kirjutas, kuidas Estonia teatri meesdirektori naljad mõjusid osadele naistele halvavalt. Selle peale tekkis omakorda osadel meestel ja naistel küsimus, et kas nalja võibki üldse enam teha, eriti saunas. Sellele küsimusele on õnneks lihtne vastus olemas. Võib küll. Eriti saunas. Töö juures sõltub edasine aga sellest, kas nali kuulajale meeldib või mitte. Neli järgnevat lugu on peaaegu elust enesest.