Keegi räägib lapse töötamisest - siis ei kuula lause lõppu enam keegi, vaid kostuma hakkab hõiklemist: Lapse õigused! Täielikud siidikäpad! Laste orjastamine! Lapse töö on õppimine! Lumehelbekesed! Lapse tervist tahate rikkuda, jah! Aga kus meie alles omal ajal! Ega me Kasahstanis ole! Orjapidajad! Lehelaps on hea kogemus! Vaesed lehelapsed!

Kusjuures kõigil ütlejail on tuline õigus. Inimestel on lapstööjõu sabas silme ees lihtsalt täiesti erinevad pildid.