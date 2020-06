KOLUMN | Margit Adorf: ametnikud, ärge käituge kui kiuslik eks

Artikkel räägib sellest, et kuigi omavalitsusel ei ole kohustust ilmtingimata maksta miinimumtoetust, vaid võib maksta ka rohkem ja raha selleks on täiesti olemas, ei kasuta linnavalitsus seda vabadust, et kehvas seisus peresid saaks ka suuremas mahus toetada. Selle asemel koonerdatakse ja lükatakse perede toetamiseks mõeldud raha järgmise aasta eelarvesse.

See lugu meenutas mulle kevadise justiitsministeeriumi poolt tellitud uuringu ja selle, et praegu kaalutakse lastele mõeldud miinimumelatise vähendamist. Üleüldist vähendamist, kõikide laste jaoks. See on täiesti absurdne, sest nagu me linnavalitsuse näitel näeme, siis hakataksegi maksma seda uut, väiksemat summat ja kuigi oma vabast tahtest saaks ka rohkem, siis isegi vaba raha olemasolul seda ei tehta.

Ma ei räägigi siin seda, et näiteks töötutoetus peaks olema nii suur, et inimene lõdva randmega sellest ära elab, siis too tööta inimene muutub laisaks ja ei viitsigi tööle minna. Arusaaav, see toetus olgu selline, et ei ela ega sure.