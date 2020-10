Nüüd algab koomika. Lubatud ajal saabusidki kaks ehitajat, vaatasid seina ja ütlesid, et näe kui tore, asju ei ole ees. Läksid välja, ja kui auku puurima hakkasid, siis nätaki! Otse voolu all olevasse juhtmesse, muidugi elekter terves elamises läinud. Ehitajaid see üldse ei morjendanud, nemad puurisid aga edasi.

Avasin siis oma kiledesse mähitud akna ja hõikasin, et ae-ae, te puurisite mul elektrijuhtme läbi! No tulid siis kahekesi tuppa tagasi, üks pikk nagu latt, teine lühike. Eestlased. Vaatasid auku, ütlesid, et nojah, seda juhtub kogu aeg, jumala tavaline asi.