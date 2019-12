KOLUMN | Margit Adorf: põrgulik poliitaasta ajas sõbrad omavahel tülli

Me oleme eestlased. Oma särk on ihule lähemal ja vana vimm on visa kustuma. Me oleme üsna primitiivsed, mitte sugugi elegantsed. Meie tungid on madalad ja me üldiselt ei punu peeneid salaplaane, kuigi kahtlustame, et kõik teised seda teevad. Suur osa rahvast on endiselt matsirahvas, kes sakste kombeid põlgab. Reformierakond esindab sakste kombeid, EKRE matsirahvast.EKRE põrutab otse, mis meelel see keelel, Reformierakond on rohkem läbi lillede vihjaja. Selge see, et nad ei sobi samale tantsupeole, stiilid on kardinaalselt erinevad. Nende vahel püüavad vingerdada selgrootud sotsid ja Isamaa, kes on ilmselgelt need, kes on oma valijaile sel aastal kõige suurema pettumuse valmistanud.