KOLUMN | Margit Adorf: Repinski võiks moslemiks hakata

Pommuudis tuli seekord armuelu valdkonnast ja staariks Martin Repinski. Esmalt tõmbas ta Jõhvi linna peale üles suure plakati, kus avaldas armastust Katjale, kellega ta oma abielu ajal sebima hakkas. Poleks ju hullu midagi, sest lahutus samal ajal juba jõustus, kuid plakat oli viimaseks piisaks Martini eksnaise Sireti jaoks, sest tuli välja, et armuvandeplakatiga lehvitamisega samal ajal oli armunud mees oma eksnaisele kirjutanud hoopis sellist juttu, et Katja on maha jäetud ja armuleek südames võbeleb ikkagi hoopis Sireti poole.

Tavalises lugejas tekitas plakat ja hilisem Kroonika artikkel mitmeid küsimusi. Plakati puhul tekkis kahtlus, et küllap on Martin mingi jamaga hakkama saanud, Katja ei taha teda enam ja nüüd Martin arvab, et plakat lahendaks kriitilise olukorra. Oot, kuidas siis Siret, plakatil on kirjas ju hoopis Katja? Kas varsti tulevad uued pulmad? Kellega? Ohjah. Ja lõppude lõpuks võis ju siiski vaid ohata, et näe, ka poliitik on inimene, sest ega Martin ei ole ju ainus mees, kes niimoodi mitme naise vahet jookseb ja räägib kõigile sama juttu, et armastus on vaid tema vastu ja teiste jaoks ei ole üldse silmi. Kui järele mõelda, siis see on ju puhas klassika.

Poliitik, teadagi ju