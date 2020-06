KOLUMN | Mart Pukk: alles Moskvas nägin tõelist rassismi, Eestis seda polnud

Ei, ma ei õppinud seal parteikoolis, nagu mõni pahatahtlik kommentaator sooviks arvata. Õppisin hoopis inimhingede inseneriks ehk lavastajaks. Väljapaistvat teatrijuhti minust ei saanud, sain aga ohtralt elukogemusi.

Eestis teadsime, et rassism on Ameerika Ühendriikide probleem. Nemad tõid endale Aafrikast orje ja kiusasid neid pärast orjanduse kaotamist endiselt edasi. Meil siin õppis merekoolis mitmeid väga tumedanahalisi poisse, peamiselt Angolast, aga neid ei kippunud keegi kiusama, kui nad just kohalikele tüdrukutele külge ei löönud.