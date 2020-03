KOLUMN | Mart Pukk: Estonia teatriga on nagu vana tõukassiga. Paneme vana magama ja võtame uue ning kallima?

Korralikku lemmiklooma pidada on üsna kallis, tõukass või -koer maksab palju, raha läheb toidu ja igasuguste tarvikute peale. Kassile tuleb tema ühest kohast teise vedamiseks puur osta, koerale jalutamiseks rihm ja suukorv, lisaks veel loomaarsti juures käimise eest esitatud arved ja tuhat muud ettenägematut väljaminekut. Perega reisile minnes tuleb trotsida kõiki raskusi, mida seab teele ette lemmikuga rändamine, või siis leida loomale hoidja.

30 000 auto eest jäätmeid

Hea tuttav Rain Kooli ERR-ist on Soomes tehtud arvutustele toetudes oletanud, et Eesti kassid ja koerad tekitavad vähemalt 150 000 tonni süsinikheitmeid aastas. Jube kogus, sama reostuse tekitaksid 30 000 autot. Kui arvestada, et meie teedel ja tänavatel on ringi veeremas kolmveerand miljonit sõiduautot polegi palju, aga ikkagi märkimisväärne arv.

Lemmiklooma pidamine on kallis ja kahjulik tegevus.