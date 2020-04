KOLUMN | Mart Pukk: inimesed saavad hästi hakkama, aga riik peksab segast

Olen kuulnud, nagu oleks osa rahvast eriolukorras kurjemaks ja räuskavamaks muutunud, aga ise pole sellistega kokku puutunud. Kus sa ikka kokku puutud, kui oled suurema osa ajast kodus ja väljas käid iga paari päeva tagant. Vaja on kõndida, et käimine päris ära ei ununeks (tark kell käe peal näitab, et igapäevaseid samme on jäänud varasemaga võrreldes kolm korda vähemaks) ja patuga pooleks ka poest süüa osta. Kuigi, mis sa ikka sööd, kui energiat ei kulu.

Tänaval mõnd tuttavat kohates lähevad näod naerule ja 2+2 reeglist kinni pidades jätkub juttu kauemaks. Vastutulija ei pruugi olla mingi suur sõber, tavaolukorras oleks vast mokaotsast tere öelnud ja edasi kõndinud.

Nüüd on kõik teisiti.