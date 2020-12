Ma ei taha valitsuse otsuse kallal pahatahtlikult norida, vaid tahan selgust. Mida siis tohib ja mida ei tohi teha? Millised on karistused rikkujatele? Ärge tulge jälle ütlema, et seadused ei luba koroonareeglite eirajaid karistada, tuleb lihtsalt seadusi muuta.

Kohalikud omavalitsused ootavad samuti täpsemaid regulatsioone valitsuselt ja terviseametilt. Sillamäe on praegu koroonapealinn, sealne müstiline nakatumisnäit on üle 1000. Sealne linnapea Tõnis Kalberg väitis, et nad on enda asutustele lisapiiranguid kehtestanud, kuid lähtuda tuleb valitsuse reeglitest ja eraettevõtete tegevust nad reguleerida ei saa.