KOLUMN | Mart Pukk: nii vingeid sõnumeid, et riigi reiting hakkaks langema, ei suuda Eesti poliitikud veel välja mõelda

Europarlamendi uue nimega fraktsioonis Uuenev Euroopa võib tõesti olla mingi segadus, et Eestis on nende mõttes sõsarparteid, Keskerakond ja Reformierakond eri leerides. Üks juhib koalitsiooni, teine opositsiooni, aga mis seal nii erilist ikka on?

Euroopa Parlamendi saadikud Urmas Paet ja Andrus Ansip väidavad, et neil tuleb ikka seletada, mis jama seal Eestis toimub, aga seda on nad väitnud meie väljaannetele sisepoliitiliseks tarbimiseks. Palju seda nendelt ja teistelt eestimaise opositsiooni saadikutelt Marina Kaljurannalt ja Sven Mikserilt tegelikult päritud on ei tea keegi.

Arvata võib, et Eesti sisepoliitikast huvitatud inimesi on maailmas väga vähe. ?aljudele ikka sööbis mällu Andrus Ansipi tsiteeritud Politico pealkiri „Eestist võib saada õpikunäide, kuidas riigi maine visatakse prügikasti”? Huvitaval kombel arvatakse meil Eestis, et teised riigid ja kultuurid tunnevad huvi siin toimuva vastu.

Võtame näiteks teiste omataoliste tundmise. Koos meiega sai ÜRO julgeolekunõukogu ajutiseks liikmeks riik nimega Saint Vincent ja Grenadiinid.