Veel rohkem on aga küsimusi, millele vastuse saamine ei muuda praktiliselt mitte midagi. Kahjuks läheb suur osa energiast kasutute probleemide lahendamisele.

Kas me suudame oma mitšurinlikus looduse alistamise tuhinas piiri pidada, enne kui kogu planeet on ära lagastatud? Kas me suudame koroonaepideemiast enne jagu saada, kui pool maailma rahvast on surnud ja majandus lõplikult kokku kukkunud? Need on olulised küsimused.

Millega meie tegeleme?