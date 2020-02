KOLUMN | Mart Pukk: üks tont käib ringi mööda Eestit. Millal puhkeb revolutsioon?

Sellest niinimetatud teadusest on mul meeles kaks tõika. Esiteks see, et riigieksamil sain pileti, mille esimene punkt käskis rääkida Karl Marxi noorusest. Laulsin nagu linnuke, sest paar päeva enne eksamit käisin endast soliidsema mulje jätmiseks juuksuris. Tol ajal olid juuksuri juures alati pikad järjekorrad ja ooteaja sisustamiseks loeti lauakesele asetatud ajakirjandust. Kuna rahvast oli palju, olid kõik huvitavamad ajalehed-ajakirjad juba endale lugejad leidnud. Minule oli jäänud vaid „Eesti kommunisti" praktiliselt puutumata number ja selles pikk lugu Marxi igapäevaelust, juudi päritolust, isa tahte vastastest filosoofia ja kirjanduse õpingutest Bonni ülikoolis, kihlusest ja abielust rikka paruni tütrega ning veel palju väheolulisi fakte selle mehe elust. Millegipärast on see jura mul ka nüüd, 42 aastat hiljem selgelt meeles.

Mida see teaduslik kommunism endast kujutas, ei oskagi kirjeldada. Õppurite jaoks oli oluline suhteliselt arusaamatute faktide pähe tuupimine, õppejõu elukauge jutu viisakalt ära kuulamine, katsed seminaris endast usutavat muljet jätta ja lõpuks eksamil positiivne hinne saada. Hämaraks jäi see, kas õppejõud ise sai aru, mida ta meile õpetab.

Palju olulisema asjana on meeles Lenini 1915. aastast pärit definitsioon. Revolutsiooniline olukord tekib siis, kui valitsevad klassid enam ei suuda oma võimu muutmata kujul säilitada, rõhutud klasside häda ja viletsus teravneb, rahvas muutub jamade tõttu aktiivseks ja nendega liitub võimekas eestvedaja (Lenini järgi revolutsiooniline klass).

Mul on mitmeid tuttavaid, kes arvavad, et meil Eestis, siin ja praegu, on revolutsiooniline olukord välja kujunenud. Toompeal pesitsevad vargad tuleb laiali peksta, võim rahvale anda, senine demokraatia millegi karmikäelisemaga asendada, üleüldse kõik teistmoodi teha.

Napsulemb, mitte alkohoolik...

Sedasi arvavaid inimesi ühendab ühisomadus, kindel usk, et elu on neile liiga teinud ja nad vääriksid hoopis paremat saatust. Sageli on tegemist tüüpidega, kes arvavad, et nende igapäevane napsulembus pole alkoholism.

Keegi peab süüdi olema, sest inimene pole ju ise oma õnne sepp. Natuke on süüdi naine, kes pidevalt vingub, natuke on süüdi mees, kes õhtuti sõpradega koos pummeldab. Natuke rohkem on süüdi naaber, kellel läheb teenimatult hästi. Veel rohkem on süüdi töökaaslased, keda asja eest teist taga kiidetakse ja premeeritakse. Kõigi nende süü ei ole aga piisavalt suur tõeliseks vihkamiseks.

Tõeliselt saab vihata midagi suurt ja ähvardavalt tundmatut, näiteks süvariiki. Süvariik on omamoodi religioon. Keegi pole teda näinud, saatanat pole ka keegi näinud, aga piltidel kujutatakse vanakurja enamasti kapjade, sarvede ja kitsehabemega vanamehena. Süvariigiga on sama lugu, tema visualiseerimiseks tuleb nähtamatule kurjusele ette kleepida mõne tuntud ebameeldiva poliitiku nägu ja kõige suurem vaenlane ongi paljastatud.

Kümnendik elanikkonnast

Lenini definitsiooni kohaselt kuuluksid eelpool kirjeldatud inimesed rõhutud klasside hulka, kelle häda ja viletsus muudkui teravneb. Palju sellist rahvast meie ümber elab? Minu subjektiivse arvamuse kohaselt alla kümnendiku, kõlab võib-olla uskumatult, aga selliseid inimesi on tõesti palju. Samas kriitilist massi, kes arvestatavat möllu korraldama saaks hakata ja lootust suuremat kampa endaga kaasa haarata, lihtsalt pole, pealegi on enamasti tegemist argade isenditega, kes enda heaolu pole ideaalide nimel nõus ohtu seadma.