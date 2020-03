KOLUMN | Olev Remsu: elame huvitaval ajal - just liberaalid toovad kristlikud väärtused tagasi

Loen ikka lehti ja mul on hea meel, et päevakorda on tekkinud võrdsuse problemaatika, et tähelepanu jätkub järjest suuremaks paisuvale lõhele rikaste ja vaeste vahel. Pean seda seni vaikselt tiksuvaks miiniks, mis võib plahvatades tekitada raevukama reaktsiooni, kui me nägime pronksiöödel. Igatahes on see meile valusam kui rahvus- ja vähemusküsimused.

Alustaks ehk sellest, et kõik religioonid on olnud võrdsuse poolt, kaasa arvatud see, mis on meile kõige lähem. Meenutame: „Sest ei tohi olla nii, et mis on teistele kergenduseks, ahistaks teid, vaid võrdsuse saamiseks olgu teie jõukus praegu nende puudusele toeks, et nende jõukus kunagi saaks toeks teie puudusele, nii et tekiks võrdsus.” (Kristluse ühe peamise looja Pauluse kiri korintlastele 8: 13-14.) Nii et kes on võrdsuse vastu, see on Jeesuse ja Pauluse vastu.