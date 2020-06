1. juulil hääletab Venemaa putinlike konstitutsiooniparanduste üle. Teame ette, et tuleb suuremastaabiline heakskiit. Tegelikult küsib ju Putin: kas te armastate mind, kas te austate mind? Kes seda ei tee, on paaria. Kui keegi vajab armastuse kinnitust, on talle tegelikult vaja midagi muud. Tühipaljast armastusest ei saa ju kõhtu täis.

Mida on vaja Putinile? Kes tunneb ajalugu, see teab, et impeerium püsib, kuniks laieneb. Putini ajal hoiti ära Tšetšeenia eraldumine, on juurde võetud tükke Gruusiast ja Ukrainast (Krimm), sõditakse impeeriumi nimel Ida-Ukrainas ja Süürias. Seal säilitati sillapea sadama kujul. Ent juba kuus aastat on suhteline vaikus, pärast Krimmi annekteerimist 2014. aastal võidukaid maadevallutusi pole. Moolok vajab uut verd.