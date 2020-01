KOLUMN | Villu Arak: võitjate põlvkonna hegemoonia saab õnneks peagi ümber

See aeg on nüüd sisuliselt käes. Kokich kirjutas eeskätt brändidest, aga sidus selle laiema ummistusega. "Noored ei usalda tänaseid institutsioone, ega usu, mida me neile räägime. Ainus, mida nad tahavad, on tõde. Ja seda ootavad nad oma eakaaslastelt, mitte teilt."

USA beebibuumerite Eesti ekvivalent on nn võitjate põlvkond. Õigemini põlvkondade segu neist, kes valasid ENSV varemetele uue reaalsuse oma ideaalide, majandushuvide ja neist tuletatud prioriteetide kokteilist. Minu jaoks on see enam-vähem hästi töötanud. Juhhei.

Ent seniste tšempionide kromosoome kaitsvad telomeerid kuluvad samamoodi, nagu varasematelgi põlvkondadel. Peagi pudenevad tänased mõjukad tagasi tähetolmuks, millest me astrofüüsiku Carl Sagani sõnaraamistuses kõik tehtud oleme.

Eestindatud kliimapohhuism