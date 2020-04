Kõlvart presidendile: kui meil õnnestub PBK-s "Tallinna uudiste" kajastamisega päästa kasvõi üksainus inimelu, on see kõik seda väärt

Meenutan siinkohal, et alates eriolukorrast tundis eestikeelne inforuum muret sellepärast, et kohalik venekeelne elanikkond ei olnud piisavalt informeeritud. Tallinna linnavalitsuse poole pöördusid korduvalt eesti meedia, politsei ja teiste riigiametite esindajad murega, et kohalikku venekeelset elanikkonda ei ole küllaldaselt teavitatud. See on kummaline, et just nimelt Tallinna poole, sest me oleme aastate vältel taganud venekeelse kommunikatsiooni. Ja selle eest on meid ka erinevad osapooled rünnanud. Vaatamata sellele me leidsime operatiivselt võimaluse luua täiendava venekeelse infoallika elanikkonna jaoks.

Praegusel hetkel on eriti oluline, et meie rahvas unustaks poliitilised eelarvamused ja erimeelsused. Ja me suudaksime koonduda selleks ühiseks vaeva ja katsumuse ajaks. Kahetsusväärselt andis presidendi intervjuu Vikerraadios rahvale vastupidise sõnumi.

Soovin tänada proua presidenti, et riigi jaoks sel raskel ajal on ta valmis oma mõtteid ja ideid – et mitte öelda valgustavaid ideid, jagama.

Probleem ei ole selles, et venekeelne elanikkond ei tea midagi, ei saa millestki aru või saavad asjadest valesti aru. Igasugune info jõuab paremini ja kiiremini kohale, kui seda saadakse korduvalt, piisavalt detailselt ja erinevatest allikatest. Ilmeselgelt on eestikeelseid infokanaleid meie riigis venekeelsetest kordades rohkem. Võime jätkata arutelu selle üle, kas Eestis peaks üldse vene keeles informatsiooni jagama. Samas peame mõistma, et ligemale 30 protsendile Eesti elanikkonnale on vene keel emakeeleks. Nende inimeste sooviks on saada infot oma emakeeles ja see on normaalne. Selles ei tasu otsida mingit vastuseisu või protestiaktsiooni. Ega loobumist eesti keele õppimisest.

Olen kindel, et proua president, kes on ametikohustusi täites palju aastaid elanud välismaal ja valdab mitut võõrkeelt, soovis ka siis saada infot eesti keeles. Ja mitte seetõttu, et ta ei suuda seda omandada mõnes muus keeles, vaid sellepärast, et emakeel on palju enamat, kui pelgalt informatsiooni vahendamise viis.

On igati positiivne, et peale „pronksiöö“ sündmuste analüüsi oli riik sunnitud mõistma, et kohaliku venekeelse elanikkonnaga on vaja suhelda järjepidevalt, mistõttu loodi ka telekanal ETV+. Siinkohal rõhutan, et Tallinn on viimasel ajal selle kanaliga tihedamat koostööd teinud. Just see kanal edastab venekeelseid linnavalitsuse pressikonverentse. Selline formaat loodi praegu eriolukorra ajaks. ETV+ telekava avaldatakse nüüd linna venekeelses ajalehes „Stolitsa“. Vastastikuse huvi korral kavatseme seda koostööd arendada ja jätkata.

Paraku reaalne olukord peegeldab seda, et kogu venekeelse elanikkonna haaramiseks ei ole selle kanali populaarsus ja vaadatavus veel piisavalt kõrge. Kahtlemata on positiivne trend, et ETV+ populaarsus kasvab, kuid PBK-d jälgib endiselt neli korda rohkem venekeelseid vaatajaid.

Need linlased väärivad seda, et saada operatiivset informatsiooni siinsest elust ja seda ennekõike riigis kehtestatud eriolukorras. Ja kui meil õnnestub PBK-s „Tallinna uudiste“ kajastamisega päästa kasvõi üksainus inimelu, on see kõik seda väärt.

Olgu öeldud, et esimest „Tallinna uudiste“ saadet vaatas üle 40 000 televaataja. Ehk peaaegu iga kolmas siinne venekeelne elanik, kes sel hetkel televiisorit vaatas.

Siinjuures meie proua presidendi sõnad, et „Tallinn ostab uudiseid juurde“ PBK-s, ei vasta tõele. Tegelikult Tallinna linn ei osta „Tallinna uudiste“ jaoks eetri aega PBK-s. Vastupidi, telekanali juhtkond tuli ühiskondlikku huvi silmas pidades linnale vastu ja andis meile tasuta eetriaja eriolukorra ja süveneva kriisi ajaks.