Kui teadlased ja arstid ütlevad, et maski kandmine aitab viiruse levikut tõkestada, tuleb selle kasutamine kohustuslikuks muuta. Selleks ju ongi meil demokraatlike valmiste tulemusena moodustatud valitsus, et riiki juhtida. Juhtimine tähendab ka otsuste langetamist. Kodanikena tuleb neid otsuseid järgida, ütleb sporditoimetuse juhataja Peep Pahv. Kas tõesti võtta politsei teede äärest ära maske jälgima?

Meie ainuke šanss on usaldus. Ja terve mõistus. Kui tunned end maskitute keskel ebakindlalt, pane vähemalt endale pähe. Umbes sama lugu nagu kondoomiga: kui partneris ikka päris kindel ei ole, siis kasuta. Aga karistama ei pea, nautige mõlemad, leiab arvamustoimetuse erikorrespondent Krister Paris. Kas teiste elu ohustamine ükskõiksusest on inimõigus?