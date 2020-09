Lahvatanud maailmavaadete konflikt lõhestas väikese Eesti ühiskonna kaheks. Inetult. Asi läks selleni, et kummagi poole kõneisikud said reaalseid tapmisähvardusi.

Praeguseks on suurem maru vaibunud, kuid see ei tähenda, et viimane vaatus läbi on.

Kujutlegem rahvahääletust küsimusega „Ega te ole piirangute vastu?” ning vastusevariandid on: „ei, me pole vastu”, „jah, me pole vastu”. Põhimõtteliselt oleme olukorras, kus koalitsioon tahab meile pakkuda valikuvõimaluseta võimalust väljendada viha, ei muud.

Siduvat referendumit ei tule. Seega, mida me „rahvahääletuse” tulemusel teada saame? Seda, et mingi hulk neid, kes olid valmis arvamust avaldama, toetavad abielu kinnistamist mehe ja naise vahelisena või siis...

Tõepoolest, mis on alternatiiv?