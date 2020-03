KOROONAKOGEMUS | Annika Uudelepp: päästeoperatsioon Prantsusmaalt “koju maapakku“ kiirusel 160 km/h ehk Minu sünnipäev keset tormist merd

Olime ainus sõiduauto (vähemalt nii palju, kui silmaga näha oli) rekade vahel. Laevasõit pidi kestma 20 tundi. Algul oli kõik väga lahe ja sujuv, aga öösel avamerele jõudes tuli korralik torm, nii et hommikuks olime kõik merehaiged ja näost lubjakarva. Selles olukorras kolme omal viisil ettekantud sünnipäevalaulu kitsukeses kajutis ei unusta ma iial, see oli nii kohutavalt koomiline ja naersime kõik, hoolimata hullust iiveldusest.

Kui 20 tundi laevasõitu selja taga, jõudsime laupäeva õhtul kella 18 paiku Klaipedasse ja siis kontrollisid Leedu ametiasutused enne laevalt mahaminekut temperatuuri. Tekile sisenes viis valges skafandris ja maskidega kuju. Seletati rahulikult, mida ja miks tehakse. Aga meie Lilli arvas, et need on Star Warsi tegelased ja temperatuurimõõtja on laserpüss, ja röökis üle laevasalongi. Kotis kass hakkas seepeale näuguma ja me olime seal rekameeste keskel nagu piletiraha väärt rändtsirkus. Aga palavikku meil kellelgi polnud ja saime autosse.