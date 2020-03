KOROONAKOGEMUS | Daria Kostenko: Iisraelis läks haigete jälgimiseks käiku terrorismivastane tehnoloogia

Suletud koolid, restoranid ja kaubanduskeskused, tühi lennujaam ning keeld enam kui kümne inimese kogunemiseks. Peal selle omaenda kodanike jälgimine. Meditsiinikatastroofi üle elav Iisrael võttis paljudest Euroopa riikdest varem tarvitusele otsustavad meetmed võitluseks koroonaviirusega. Võimalik, et tema „täna" on Eesti ning teiste Euroopa riikide „homme".

Kas osutuvad need meetmed aga efektiivsemateks kui Euroopas? Siiani on kiired otsused aidanud ära hoida taolist plahvatust viiruse levikus, nagu on tabanud Itaaliat, Hispaaniat ja teisi Euroopa riike.