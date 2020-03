KOROONAKOGEMUS | Markus Holst Šveitsist: rahvast täis rongid ja baarid. Valitsuse karmid meetmed jäid selgelt hiljaks

Teisest küljest tähendas see, et viiruse kõige suurema kolde ning Šveitsi vahel lubati igapäevaselt tuhandetel inimestel edasi-tagasi liikuda, mis aitas koroonaviiruse levikule kindlasti kaasa. Üks kummastavamaid asju oli näiteks näha, et Zürichi-Milano otserong käis endiselt täistuuridel neli korda päevas ja eelmisel reedel SBB (Schweizerische Bundesbahnen) kodulehelt järgi uurides tundus kella viiene rong ka puupüsti täis olevat.

Ma saan aru, et üleliigset paanikat ei ole vaja tekitada ja vahel on tervitatav asju rahulikult võtta, aga mulle tundus, et kuni eelmise reedeni ei adunud ei kohalik rahvas ega Šveitsi valitsus, kui tõsise probleem on koroonaviirus.

See kõik on väga tore, aga kas need meetmed on piisavad? Ja kas Šveitsi inimesed saavad lõpuks aru, et olukord on naljast kaugel? Ma ei ole selles nii kindel, sest pühapäeval rattaga sõitmas käies peatusin ühe mägirestorani juures ning avastasin endalegi üllatuseks, et restorani terrass oli ilusat päiksepaistelist ilma ja head toitu nautivaid inimesi paksult täis. Restorani taga oleval mänguväljakul mängisid kümned lapsed ninapidi koos ning mitte miski ei reetnud suure ülemaailmse kriisi kohalolu. Kõik oli nagu kõige tavalisemal ilusa ilmaga pühapäeval Šveitsis kombeks on.