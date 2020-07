Viirus ei võta kõigilt võrdselt, vaid näpistab enim neid, kes juba elavad puuduses. Tervishoiukriis tabas kõige rängemalt vaeseid vanemaealisi ja riiklikest piirangutest johtuv hariduskriis pagendab haridusest vaesed lapsed.

Koolisüsteemist kõrvale jäänud laste hulk oli hirmus juba enne koroonakriisi. 260 miljonit last üle maailma oli jäänud süsteemist kõrvale. Enne 11. eluaastat oli koolist välja kukkunud 400 miljonit last. Nende laste koolitee käimata jäämise peamine tegur on vaesus. Koroonakriisi tõttu jääb pooleli veelgi rohkem kooliteid, sest lapsed sunnitakse abiellu või tööle.