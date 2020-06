Vahetuse ajastus vastab partei toetajate kriitikale, et miks asjad ei liigu ning avab Isamaale võimaluse proovida üdikonservatiivset valijat tagasi haarata. Just neid, kellele mistahes muutus ei peaks meeldima. Aga vahetus on ka risk Isamaale, sest Martin võib oskuslikult toimetades jõuda Mardi seatud sihini - jääb vaid üks suur konservatiivne erakond liberaalse maailma vastu.