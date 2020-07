Tööjõud ja tulevane abielureferendum - EKRE polariseerib koalitsioonis Eesti poliitika ja tõmbab emotsinaalsete teemadega aasta-kahega kenasti pooleks oma partnerite elektoraadi. Kui Putingi tegi kampaania, et abielu konstitutsiooni lisamine on riiklusele hädavajalik, suudab ka Helme selle tuules Keskpartei valijaid kõnetada, paremini kui Ratase ümar jutt. Isamaa juba läks EKRE paati, jõuvahekord on paigas.