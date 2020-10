EKRE on nüüd mõnitanud naistearste mõrvariteks, venelasi ja ukrainlasi, rootslasi, Soome peaministrit, nimetanud ülikooli hobusevaraste kooliks ning laulvat revolutsiooni, Eesti vabanemiseni viinut massihüsteeriaks. Olen kindel, et osa jätsin välja, näiteks mõtte, et osad naised on kahjulik element. Vabandan.