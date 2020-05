Kristen Michal: ERJK likvideerimine on ilus kompliment tõhusale järelevalvele, järgmisena võetakse ette Rahvusringhääling

Või siis hoopis, et tegu on institutsiooniga, mis on seadust täites küsinud ebameeldivaid küsimusi. Tehes seda nii kaua ja nii täpselt, et tegu on kurja valvekoeraga. Nagu seaduslooja temast ka eeldanud. Siis on likvideerimine lootus pääseda vastamisest küsimustele, millele vastata ei taha. Mis te arvate, kumma juhtumiga meil küll tegu olla võiks?

ERJK on esitanud kümnetes tuhandetes arveid võimuolijatele, palju on pooleli

Püüdes objektiivsemalt hinnata, saab vaadata kuidas erakondade rahastamise järelevalve komisjon on elulises tegevuses reaalselt ka hakkama saanud. Vaadates selle valitsuse aega, meenub, et kuskil peale viimaseid Riigikogu valimis võeti jutuks Isamaa odav kuid teistest ajuti isegi suurem valimiskampaania. ERJK küsis küsimusi, kahtlus oli, kuid sinna see asi lõppes. Valvekoer limpsas kergelt Sibulat ja läinud ta oligi, ütleks konkurent.