Kristen Michal: Hulgimüüjate viha koalitsiooni täitmata kokkulepete eest valatakse tavalise inimese kaela

Paradoksina vihastatakse nüüd välja ka need, kes olid valmis mõistma tänaste turuosaliste muret ning otsima veel viimase hetkeni sobivaid lahendusi. Saab vaid oletada, et see on emotsioonidest kantud otsus, millega antakse märku, et kui koalitsiooni võtmetegelased andsid lubadusi hulgimüüjatele ning ketiapteekidele, siis oodatakse nende täitmist.