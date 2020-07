Isamaa seest tulev sõnum, et igaühe eraeluliste valikutega ei peaks tegelema riik on kahtlemata suunamuutus. Riik meie kõigi magamistoas, on mäletatavasti selle valitsuse kokkulepe, seetõttu mõjub kõrvakiiluna partei senisele hoiakule manifesti lõpus teadaanne, et plaanitav abielureferendum on tarbetu. Tarbetu muidugi, sest abielu ei ole kahtluse alla seadnud keegi teine, kui referendumi korraldajad ise.