Kristen Michal: Julgustan peaministrit ja ministreid tegema otsuseid, millega olla sündmustest ees. Otsustajatel on meie kõigi toetus!

Infot otsitakse, infojagamine peab olema pidev, perioodiline, aus ja autoriteetne Alustuseks, kuna kodus on mõnusalt vaba aega ja suurepärane ühendus maailmaga, suhtlen tööpäevast rohkemgi e-kanalites erinevates ringides kolleegide ja sõpradega. Peegeldustest kordub tihti paar mõtet. Esiteks, adekvaatse, perioodilise, operatiivse ja asjatundliku info saamise soov. Kust seda otsida? Sõltuvalt keeleoskusest on kogu maailm lahti ja ometigi tahaks teada, mida see kõik siin Eestimaal tähendab.

See on teine teema, mis vaatab vastu aruteludest ja vahel ka meediast. Et kas see värk on ikka tõsine, kas uuel nädalal saab minna suverehve panema ja lisaks oleks vaja diivan suvilasse vedada, no ja veel viis asja.Musta huumoriribriigina oli täna meedias piltidega ülevaade “Tallinna ööelu on kokku kuivanud, väljas on julgemad”. Tuleks aru saada, et mitte julgemad, vaid lollimad.

Taoline hoiak paistab vastu vaatavat kogu maailmast, USA, Saksamaa, Suurbritannia meditsiiniasjatundajad ja juhid paljuski hindavad tõenäoliseks 60% suurusjärgu viirusega nakatumist. Samas tunnistades, et tegelikku teadmist ju ei ole. Eesmärk on “flatten the curve” ehk maakeeli, et ravivajadus jaotuks ühtlaselt ajas. Numbrid mis tänaseks teada on, näitavad, et rahvad kel see on õnnestunud, on hoidnud raskusastme ja suremuse oluliselt madalamal, kui need kus kasv on olnud järsk.

Täna näitavad numbrid Eestis eksponentsiaalse sarnast kasvu. Itaalias see näiteks nii oli. Ehk siis lihtsamalt, kui täna on 100, homme 200 ja kahe nädalaga 1,2 miljonit juhtumit. Meetmed, mis meilgi võetud piiravad sotsiaalset kontakti, enda isoleerimine pehmendab viiruse mõju. Viirus ei kao niipea kuhugi, kuid see, mida riik ja rahvas teha saab on hoida seda tasemele, et meditsiinisüsteem saab toetada ja aidata neid kes abi vajavad. Kui nakatumine on liig kiire, siis ületab see parimagi süsteemi võimsuse, kuid aja peale jaotades suudetakse elada üle palju rohkem.

Info ja kommunikatsioon peaks olema pidev, perioodiline, aus ja autoriteetne, eriti kriisis. Täna on Terviseameti kodulehekülg üks koht kust leida ühteist, kuid sel on oma puudused. Uudistemeedia, Delfi, Postimees, Õhtuleht jt on tihti kiiremad. Arvan, et sellise kriisi korral tasuks kaaluda meedia tehtud ettepanekut, selmet kulutada raha kuskil mujal, kasutada seda eraldi faktipõhise alajaotuse hoidmiseks suurtes portaalides, toetades nii pisutki Eesti oma ajakirjandust, kui majandus tõmbab koomale. Vastu muidugi eeldades, et sellesse faktiinfo rubriiki ei sattu ka meedia enda poolt kaheldavad soovitused, nagu näiteks idee MMSiga kopse värskendada. Vastutustunne kriisis puudutab kõiki.

Meie, nooremate, keskmiste, veel tervemate ülesanne ongi tõusukõverat maha lõigata, et tempo annaks aega abiks neile kes rohkem vajavad. Seega, kui saab vähegi ilma selleta, tasuks, nii teete Eesti rahvale teene.

Kus saab testida ja miks ei saa? Teadmine annab mõnele meelerahu.

See on ka üks teema mis pidevalt vestlustes kordub. Tegelikult vajaks seegi suurte punaste tähtedega selgitamist, et spetsiifilist ravi maailmas ju ei teata olevat. Olgu siis koroona või mitte, ikka ravitakse sümptomeid. Ka see sõnum peab olema kommunikatsioonis selge. Samas, mõistan, et test annab paljudele meelerahu.

Varem viidatud raamatus, nii ka elus, tihti kaovad sümptomid, kui test näitab, et see ei ole nii. Hea, et on loodud tasulinegi teenus, kus seda teha saaks, kel muidu meel rahule ei jää. Kuid tänasest umbes telefoniliinidest parem oleks Korea stiilis drive-in teenus. Vabandust, emakeelepäev. Läbisõiduteenus teel, võetakse autoaknast proov ja vastus tuleb. Meditsiinivaldkonna ettevõtjad ehk kaaluvad, iseasi, kas täna on võimsust. Uudistest on näha, et midagi taolist katsetatakse Kuressaares kiirabi proovivõtmise aseainena.

Usaldusest ja majandusest

Üldise teemana kordub küsimus, kas same riigina hakkama. Kas valitsus ja ametid on piisavalt otsustavad? Aus vastus on, et see selgub hiljem. Kõik mis on täna, on juba ammu juhtunud. Muuta saame vaid tulevikku ja seetõttu on vähetulus arutada kuidas sai Saaremaale Itaalia koroonameeskond. Isiklikult soovin kelleletahes kriisis jõudu, hoogu ja julgust tegutseda. Mida kiiremini vajalikud meetmed, eranditeta ja konkreetselt ellu viiakse, seda parem on ühine prognoos. Julgustan nii peaministrit, ministreid kui ametite asjamehi tegema otsuseid millega olla alati sammuke ees sündmustest. Otsustavus on see, mille eest amet on usaldatud. Ostustajatel on meie kõigi toetus.

Viiruse taandudes, loodetavasti suveks hakkame nägema, mis see majanduses ja töökohtade kaos kaasa toob. Ränga paugu on näiteks juba saanud turismisektor ja ühenduste pidajad ning see on vaid detail suures mosaiigis. Ka siin on otsustajate kohustus tegutseda, et viiruse üks tüsistus ei ole majanduse pikk põdemine. On riike kus kaalutud tööjõumaksude soodustusi, on ameerikalikum lähenemine osta osalusi, teha tellimusi valdkondades, meil on meetmeid veel. Üks mis peamine, see on suur hulk raha, mida tuleks kasutada nii, et need meetmed päriselt ka aitavad kohe ja kiiresti. Majanduse tugevus määrab kui kiiresti suudame taastuda ja olla valmis mistahes järgmiseks katsumuseks.

Lõpetuseks veel üks sotsiaalmeedias ringlev teravmeelne sõnum kõigile poodlejatele ja neile kes kuulutavad maailmalõppu tühja makaroniriiuli pildiga. Ükskõik kui palju me ka pingutame osta, panevad nad hommikuks need pagana letid jälle täis. Säilitagem huumormeel ja hoidke pea külmana.