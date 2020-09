Vaatasin uudiseid, kus üks meie viimaks-ometi-üksi valitsuse liige, Taavi Aas rääkis innuta, et ta tahaks hakata tühistama otselendude piiranguid suuremate lennujaamadega. Teda aga takistavat selles konservatiivsemate vaadetega inimesed valitsuses. Nende nime ta targu ei öelnud, targalt tegi, tema juba ei reeda. Et valitsusse kuuluvate inimeste nimed on veel avalikud, siis piisas ka vihjest. Deduktiivne oleks järeldada, et EKRE ja light on need, kes takistavad tarmukal mehel ühendusi pidamast.