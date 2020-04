Kristen Michal: kriisi juhtimine ja sõnumiselgus vajavad kõvasti parandamist. Eeskujudeks on doktorid Popov ja Laane, mitte valitsus

Igaüks meist suudab taluda ebamugavusi, kui ta teab, miks ta seda teeb, usub sellesse või tajub vajadust teiste heaks. Eraldumine, et kaitsta teisi nakatumast – peret, sõpru või kolleege – on vägagi arusaadav tegu. Seejuures aitab iga ebamugavust taluda just teadmine, miks see on just nii vajalik ning selle ajalise kestuse mõistmine.

Kogu kriisihalduse sõnumiselgus vajab kõvasti parandamist. Näiteks kasutab Jüri Ratas tihti sõnu „väga selgelt“, et öelda seejärel midagi, millest on raskevõitu aru saada või millel pole küsimusega palju seost. Vahel järgneb sellele veel ka sõna „laual“.

Veel näiteid? Mailis Reps suudab umbes paari päeva jooksul rääkida haridusest nii, et koolid ja lapsevanemad ei saa aru – on siis eksamid, kas kool jätkub, mis täpselt jätkub? Seejärel toovad tavaliselt selguse Tallinn ja Tartu, mis kordamööda teevad juhtimisotsuse, mida valitsus ei suutnud. Hea seegi.