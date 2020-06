Kristen Michal: lasteaia kohatasu kaotamine on Tallinnale jõukohane, katteallikad on siin

Kohatasu puudumine on ühtse hariduse üks printsiip. Põhikoolis ja gümnaasiumis, isegi ülikoolis nominaalajal ei küsita kohatasu, nii peab ka alusharidus olema sama põhimõttega. Ühtne riigikeelne, kvaliteetne haridus on palju enam kui sõna ja silt „tasuta“. Pealegi, õige sõna oleks „tasutud“ – maksumaksjate poolt, et kõik lapsed saaks haridusega võimalikult hea stardi igal pool. Olenemata nii palju sünnikohast, vanemate elukoha või tööalastest valikutest.