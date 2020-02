Kristen Michal: lubatakse sidusust, kuid hoopis lahutatakse. Lubatakse võrdsemat, kasvab segregatsioon

On kõnelejaid, kes kinnitavad, et see millega kohale tuldud, meid siit ära ei vii. Ja neid kes tõrvikut pimeduses läites oma valgusõõrist kaugemale nägemata arvavad, et oleme kindlasti täitsa vales kohas. Õnneks on lootust. Ka neil, kes arvavad, et nende tõde ja tee on ainus. Sest kõik on ajutine, ning õigupoolest ainus kindel asi on muutus.

Eesti inimestel läheb paremini, see on fakt. Valitsuse kiuste, arvan. Arvavad paljud, on taju. Valitsus ise arvab teisiti. Majanduslikult on ajad (veel) head. Kui miski kuklas muret teeb, siis taju, et see alatiseks ju nii ei jää. Kasinamateks aegadeks peaks me riigina koguma. Võlavabadus, mis Eesti riikluse DNAs on endiselt kiiduväärt. Kuid teine pool on võime keerulisemal aja tulles likviidseid reserve omada ja sellega tänase valitsuse puhul asjad head ei ole, elatakse üle jõu, miljard eelarvemiinust on tõsisasi paari aastaga.

Õppetunde polegi vaja kaugelt otsida. Eelmise majanduskriisi tulles oli naabrid Baltimaades sunnitud laenama reservide vähesusel kallilt. Nii maksti sama, mida saime kaitseks või hariduseks kulutada, hoopis laenuks. See on esimene soovitus lubaduseks – kuniks ajad paremad, tasuks reservide kasvatamise ja maksuraha kasinama kulutamise peale mõelda. Ratta leiutamise eest au võtmata, sama hinnangu andis Eesti Pank, ühena paljudest asjatundjatest. Kuulatud seda pole.

Igaüks on oma õnne sepp ja saatuse valaja? Mis sellega juhtus?

Rahandusest, tulevikust, hoiakutest veel. Viimast aastat, isegi aastaid iseloomustab läbiv sõnum, et inimesest, meist igaühest endast sõltub järjest vähem. Eesti taasiseseisvudes teadsime, et meist igaühest võib ja saab oma õnne sepp. Nagu meist kõigist koos saab see mesilaspere, kes heitumata läheb läbi mere. Nüüd, üha enam on see ununemas. Miks?

Lubatakse sidusust, kuid hoopis lahutatakse. Tõmmatakse jooni erinevate ühiskonna osade vahele. Lubatakse võrdsemat, kasvab segregatsioon. Viimane tähendab, et nende, kel läheb paremini ja kellel kahjuks mitte, vahe kasvab ja kiiremini. Pealinn on teadlaste hoiatuse järgi segregatsioonimootoriks. Kehva juhtimise, planeerimise ja hoitavate hariduserinevustega, just eri keeltes. Kui ajastuvalitsejad saavutavad selle, et poolused üksteisest kaugenevad, suureneb ka üksteise mõistmise lõhe. Mured, taust ja maailm on nii palju erinevad.

Mis, no nii hüpoteetiliselt, ühendab Kakumäel eramus reede õhtul muru niitvat ja muul ajal aktsialiikumisi jälgivat meest, sama vanuserühma mehega, oletame, et Maardus kes näiteks jälgib hoopis teisi hindu? Või Põhja-Tallinnas bambusekõrrest teeseenejooki libistavat rohepöördekõnelejat Ida-Virumaa kaevuriga, kes tunneb, et teda varsti inimesena ei vajata?