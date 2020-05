Kristen Michal maasika- ja tööjõuvaidlusest: eesmärk peab olema Eesti rahva oskuste, tootlikkuse ja jõukuse kasv. Valitsus, vabandage, on hetkel sel jalus

Tootlikkuse kasv, keerulisemad oskused, teadus ja arendus, kallimad tööd ning tegemised, kui lihtsamalt väljenduda, on tee mida minna. Selle plaaniga ühte sammu käivad majanduslik avatus, turumajandus, läände orientatsioon ning head suhted sarnase väärtusruumiga naabrite ning partneritega.

Avatud turumajanduse ja lääne orientatsiooni alternatiiv on tänase valitsuse kilplaste majandus- ja valitsemisdoktriin, kus iga kriis on neile võimalus naasta eelmisele tasemele. Näiteks valikus avatud majandus või autod sabas piiril, seistakse uhkelt sulgumise eest. Võib olla, et seejärel minna teise riigi piirile abitult käsi laiutama? Ehkki avatusest oleme rahvana võitnud palju, majanduses ja julgeolekus.

Valikus head suhted naabritega, võetakse mõnitada Soome peaministri lihtsat tööd ja elulugu. Kas keegi arvab, et sellel juba ei ole tagajärgi, hinda siinpool lahte kaotatud töökohtades? Kas keegi arvab, et kedagi veenaks naaber, kes võtab sind mõnitada headel aegadel, kuid keerulisemal ajal tuleb kaabut keerutades õlise naeratusega?