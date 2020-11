Tallinna järgmise aasta eelarve vihjab, et pealinnal pole pikemat sihti eriti selgelt silme ees. SKP-st 50%, koos Harjumaaga 65% lisandväärtusest loov piirkond seda siiski vajaks. Õnneks oskaksin ka aidata, mitte vaid laita. Koos kaasamõtlejatega on meil ainuvõimu kulumise hädaga maadlevale linnavõimule pakkuda hulk ideid. Oleks ju patt küünalt vaka all hoida, kuna see on meie kodulinn ja kes teab, ehk algab järgmisel sügisel suurem muutus just Tallinnast.

Panen kirja viis olulisemat muudatust, mis tuleks eelarvega esile kutsuda ja milleks on just praegu hea aeg. Kui on julgust.

Alustuseks heast: linna konservatiivne suhtumine laenamisse erineb valitsuse laenubuumist.

Aga lasteaiad, terviselinnak, uus linnaruum... Loe, kui põhimõtteliselt erinevaks annaks väikeste vahendite ümbersuunamisega linnaruumi kujundada!