Kristen Michal: Tallinna linnavõim tahab lasteaia kohatasu taastada! See ei tohi läbi minna

Meil on siin oma roll ja töö teha, tagame, et kergelt kohatasu taastamise läbisurumine ei lähe. See, mida linnavalitsus reklaamib tehtud otsusena ei ole seda mitte ja olgu see siis hoiatus, et vaikselt selle läbisurumine ei lähe. Keskerakond peaks vaatama oma valijatele otsa ning mõistma, et see on otsus, millega nad ei taha sõtta tulla. Sellega läheb, nagu suure Eesti lipuga Tallinna volikogus. Jonnida võib, aga lahingu tulemus on ette teada.