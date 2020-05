See on lihtne. Need kes tähistavad, on meie. Omad. Ning need teised, need võivad olla nemad. See on ideoloogia- ja poliitika-arhitektuuris lihtne, klassikaline ja tugev võte. Sama saab korrata lihtsalt kuitahes väikeste vahenditega, toetudes kesksele toetusele, narratiividele mida jagatakse Kremlist.

Vene Delfi peatoimetaja Andrei Šumakov kirjutab, et kõik kes lindi rinda panevad ja nelgi näppu võtavad, ei ole igapäevaselt teadlikud Putini ja Vene riigi mõjupoliitikast. Olen nõus. Ent võtmetegijad siiski teavad hästi, milles nad osalevad. Teavad, kuidas omadeks ja teisteks jagamine teise riigi huvides riike lõhestab jagajate huvides. Kas Yana Toom on teadmatuses?

Teine näide: