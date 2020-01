Nimelt tuli kellegi mure lahendamiseks helistada Tartus õigele inimesele. Mainisin, et murega on päris kiire. Vastuseks oli väike paus, rahulik ohe ja lause, et olgu, võtame siis nädala jooksul ette. Sel hetkel mõistsin, kui erinev võib olla aeg erinevates ruumipunktides.