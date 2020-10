Nõukogude ajal oli samasugune nali legendaarse Armeenia raadio teemal, kus kuulaja küsib, et kas nüüd algab sõda. Vastus oli, et ei mingit sõda, pojake, hakkab hoopis võitlus rahu nimel. Aga nii, et kivi kivi peale ei jää. Nõukogude aeg, see Mart Helme lapsepõlv mida ta Riigikogus sel nädalal tagasi igatses, oli ülimalt viljakas kasvulava anekdootidele oma riigikorrast ja juhtidest. Sama on nüüd ning asi on ühine – Eestit armastame kõik, seda valitsust omaks on üha raskem võtta.