Lapsevanemana tunnen Mailisele kaasa, tean, et ei ole lihtne ministritööd pere-elu korraldusega alati ühildada, nii läkski asi üle heakspeetava piiri. Paistab ka, et kõik tema ümber teadsid, aga keegi varem talle ei öelnud - Mailis, see pole arukas. Võib-olla on ka õppetund, et noogutajaid, koogutajaid nõuandjatena pidada ei tasu ning kriitiline meel, isegi kui see on avalikkusest või vastaspoolelt tuleb kasuks.