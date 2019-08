Kristen Michal: Vaheriga toimuv otsustab valitsuse saatuse

Sest kui vastab tõele ja keegi sellest seltskonnast on siiski peaminister, valitsusjuht, siis peaks valitsuses tekkima vabu töökohti. Ratas on oma senise karjääri ühe tõsiseima valiku ees. Ta saab kaabu silmini tõmmata ja kogeledes vabandada, et sai valesti aru ja tuleb arutada. Ehk isegi teha töörühm, jah, miks mitte?! Või siis on aeg tõele näkku vaadata.

Valitsuse esimese saja ja mõne otsa päevaga on kaabud olnud domineerivad. Kahjuks kogu Eestis ja Eestile, mitte vaid endale kehva mainet luues. Mõnitades arste mõrtsukateks, ülikoole hobusevaraste taimelavaks ja laulvas revolutsioonis, Eesti taasiseseisvumisel osalejaid massihüsteerikuteks. Kui keegi on solvamata jäänud, siis vaid aja ja võimalusepuudusel.