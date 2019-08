Teades südamepõhjas, et teda võetakse jõrmide meeste seltskonda vaid seetõttu, et ta käib lonta-lonta õllel järgi ning inimkilbina selgitab kliendile, et too eksib, arvates et sein peaks ehitusel olema sirge või et õlletaara koht pole tema lilleaias. Kliendi juures ja ees kasutab ta sõnu "on lubamatu", "ei tohi korduda" ning "peab lõppema". Töömeeste ees ütleb, et rääkis probleemi ära. Klient on ju ajutine, mis ta ka teab, me ju hoiame kokku, eksju mehed!