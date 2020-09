Keskpartei viimaste päevakäskude hulgas on ka jutt, mis nende Tallinna piirkonnas paksu verd tekitab. Nimelt olla korraldus Ratase valitsuse kindlustamiseks seada sisse head suhted valitsuspartneritega ka kohapeal. Paks veri tekib seetõttu, et Isamaa ei toeta Tallinnas toimuvat parteilist propagandamarssi ja vaevalt, et EKRE valijagi seda kuidagi kiidab. Aga käsk on käsk, sest ei saa Keskerakonnas üks pool teiseta ja nii tulebki alla anda, lootes, et valija leebub taas ja taas.